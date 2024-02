Polícia prende trio e recupera carga roubada de bebidas avaliada em mais de 20 mil na Praia Grande

A Polícia Militar prendeu nesta quinta-feira (05) dois homens, de 40 e 29 anos, e uma mulher, de 25, flagrados com uma carga roubada de bebidas avaliada em mais de R$ 20 mil no Jardim Trevo, em Praia Grande. Na ação, um adolescente de 17 anos também foi apreendido.

Policiais civis do 3ºDistrito Policial da Praia Grande estavam na delegacia quando foram chamados pelas vítimas, um motorista, de 23 anos, e um ajudante, de 24. Ambos levavam a carga em um caminhão quando foram abordados pelos criminosos.

Após ser comunicada, a equipe iniciou diligências e conseguiu localizar a mercadoria, que estava sendo descarregada em uma adega. No local, os policiais foram recepcionados por uma funcionária e pelo dono estabelecimento, que informou ter deixado que a mercadoria fosse guardada lá.

Os agentes, porém, conseguiram ver pelo muro o restante dos produtos no quintal da casa do homem, que ficava ao lado do estabelecimento. Lá, estavam os outros dois suspeitos foram encontrados.

A carga foi recuperada, o trio preso, e o adolescente, apreendido. O caso foi registrado no 3º DP de Praia Grande como roubo de carga, receptação e ato infracional análogo à receptação.