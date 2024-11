Polícia prende suspeito pela morte de ex-ator mirim João Rebello

O suspeito de matar João Rebello se entregou à polícia nesta sexta-feira (1º)

Wallace Santos Oliveira, conhecido como “WL”, foi preso pela Polícia Civil da Bahia. Em uma nota divulgada à imprensa, o delegado Bruno Barreto Garcia explicou que a defesa do suspeito negociou sua rendição. Agora, ele está à disposição da Justiça.

A polícia segue em busca de dois suspeitos do caso. Felipe Souza Bruno, mais conhecido como “Zingue”, e Anderson Nascimento Sena, também chamado de “Danda”, são procurados pelo suposto envolvimento na morte do DJ.

A investigação reforçou que João não tinha qualquer envolvimento em atividades criminosas. “As evidências coletadas até o momento corroboram com a linha de investigação já manifestada pela instituição, que afasta qualquer possibilidade de envolvimento da vítima em atividade criminosa”, declarou a nota.