Polícia prende sete torcedores do Palmeiras por emboscada contra cruzeirenses em SP

Em uma ampla operação conduzida pela Polícia Civil nesta terça-feira, foram detidos sete dos treze membros da torcida organizada Mancha Verde, acusados de arquitetar uma emboscada contra torcedores do Cruzeiro. A ação, que visa cumprir um total de 13 mandados de prisão temporária e 23 de busca e apreensão, ocorreu em seis cidades da Região Metropolitana de São Paulo.

O incidente investigado teve lugar no dia 27 de outubro na rodovia Fernão Dias, em Mairiporã, onde uma violenta confrontação resultou na morte de um torcedor da Máfia Azul e deixou outros 17 feridos. Segundo as autoridades, o ataque foi motivado por vingança devido a um confronto anterior ocorrido em Minas Gerais em 2022.

Até o momento, a Justiça decretou a prisão temporária de 20 palmeirenses. Dois deles já estavam detidos anteriormente, e com as recentes capturas, restam ainda onze foragidos. A operação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) envolve a participação de 66 policiais e o uso de 25 viaturas para cumprir os mandados em São Paulo, Bragança Paulista, Osasco, Carapicuíba e Santana do Parnaíba.

A investigação baseia-se em vídeos da emboscada registrados pelos próprios agressores e divulgados nas redes sociais. Pelo menos 18 indivíduos da Mancha Verde foram identificados como participantes ativos do ataque.

Os envolvidos que forem localizados serão indiciados por homicídio, lesão corporal e outros delitos relacionados à violência no esporte, conforme a Lei Geral do Esporte. Entre os já detidos anteriormente estão Jeovan Fleury Patini e Alekssander Ricardo Tancredi. As defesas dos investigados ainda não se pronunciaram sobre as acusações.

O caso tem gerado grande repercussão e acende novamente o debate sobre a violência associada às torcidas organizadas nos eventos esportivos no Brasil.