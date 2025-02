Polícia prende sete criminosos descarregando carreta roubada

Na manhã desta quinta-feira, a polícia foi alertada sobre a presença de criminosos descarregando uma carreta roubada, que transportava 27 toneladas de feijão, em um galpão na Penha Circular, Zona Norte do Rio de Janeiro. Em resposta à denúncia, uma equipe formada por policiais da 22ª Delegacia de Polícia (DP) e do 16º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foi acionada para o local.

Ao chegarem à cena, os agentes encontraram os suspeitos em pleno ato de descarga da carga ilícita. Ao perceberem a aproximação das autoridades, os criminosos tentaram fugir em desespero. Contudo, um dos indivíduos não conseguiu escapar e ficou entalado em uma abertura do galpão.

Com a situação controlada, as forças de segurança conseguiram deter sete homens envolvidos na ação criminosa. A operação evidencia o empenho da polícia em combater o roubo e o tráfico de produtos alimentícios na região, reforçando a importância da colaboração da comunidade no combate ao crime organizado.

As autoridades continuam investigando o caso para identificar possíveis cúmplices e determinar a origem da carga roubada.