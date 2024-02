Polícia prende seis por tráfico no Centro de São Paulo

Policiais civis prenderam em flagrante seis traficantes que atuavam no centro da capital durante operação entre segunda (29) e terça-feira (30). Além disso, os investigadores localizaram um laboratório de cultivo e produção de drogas, como maconha e K9, no Pacaembu, zona oeste de São Paulo.

As primeiras prisões foram feitas por investigadores do 1º Distrito Policial (Sé), que realizavam diligências da Operação Resgate nesta segunda. O homem foi abordado na Avenida Rio Branco, na região da República, depois de descer de um ônibus com duas sacolas e entrar em um carro.

Após um acompanhamento, os policiais abordaram o suspeito e o motorista. Dentro das bolsas, foram encontrados 50 tijolos de cocaína que iriam abastecer a região. A dupla foi encaminhada à delegacia, onde o caso foi registrado como tráfico de drogas.

Na manha de terça-feira (30), policiais do 2º Distrito Policial (Bom Retiro) prenderam outros dois homens em flagrante negociando 62 quilos de cocaína durante a Operação Resgate. As drogas seriam levadas para a região do fluxo de usuários. O caso foi registrado como tráfico de drogas e associação.

Laboratório de drogas em Pacaembu

A terceira ocorrência foi registrada pela equipe do 3º Distrito Policial (Campos Elíseos), durante a Operação A-35. Após monitorar traficantes que agiam no centro de São Paulo, os policias solicitaram à Justiça mandados de busca e apreensão em pelo menos cinco endereços.

Em um deles, no Pacaembu, foi localizado um laboratório de drogas, onde eram produzidas maconha e K9. Lá, um homem foi preso em flagrante. Já em outro endereço, na Água Branca, os policias prenderam um outro suspeito, também encontrado com droga.