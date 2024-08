Polícia prende quadrilha especializada em roubos de motos de alta cilindrada na zona leste de SP

A Polícia Civil prendeu nesta quinta-feira (15) seis integrantes de uma quadrilha especializada em roubos de motos de alta cilindrada. A detenção aconteceu em Itaquera, na zona leste de São Paulo.

Os alvos foram identificados a partir de investigações sobre ataques contra motociclistas. Hoje, as equipes cumpriram mandados de busca e apreensão em imóveis no bairro A.E Carvalho onde localizaram os suspeitos.

Além das motos encontradas nos endereços, foram recolhidos capacetes, acessórios e peças. Os materiais estavam nos imóveis utilizados pelos detidos. Os presos são investigados por roubo, receptação e associação criminosa.

A Operação No Grau contou com policiais da 1ª Delegacia de Investigações sobre Furtos e Roubos de Veículos, da Divecar, do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) e do 4º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), da Polícia Militar.