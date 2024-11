Polícia prende quadrilha de roubo de carga na zona leste de SP

Uma rápida ação da Polícia Militar, que durou menos de meia hora, impediu que um roubo de carga fosse consumado no Jardim São Geraldo, na zona leste de São Paulo. A quadrilha, composta por seis integrantes de 26 a 37 anos, foi surpreendida pelos agentes enquanto se preparava para realizar o transbordo da carga de roupas e artigos natalinos para uma outra caminhonete. Todos foram presos em flagrante.

As vítimas, pai e filho, foram libertadas pelos policiais sem nenhum ferimento. Os dois trabalham com entrega de mercadorias. Eles foram abordados por dois suspeitos durante o transporte do material, entre o centro de São Paulo e Taboão da Serra.

Um dos criminosos entrou no caminhão e fez as vítimas de reféns, indicando ao motorista o caminho que ele deveria fazer até a rua onde seria realizado o transbordo da carga. Já o outro retornou para um dos carros em que estavam os demais integrantes da quadrilha.

Após o ocorrido, motoristas que viram o episódio acionaram os policiais do 7º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) que realizavam o patrulhamento na região. As testemunhas passaram as informações dos veículos usados no crime e o caminho por onde a quadrilha seguiu.

Depois de cerca de 25 minutos, os policiais encontraram os criminosos no bairro Penha da França se preparando para realizar o transbordo dos materiais para uma outra caminhonete. Seis integrantes foram presos. O suspeito que entrou no furgão e fez as vítimas de reféns conseguiu fugir.

Foragido da Justiça

Durante consulta ao Copom, foi verificado que a caminhonete que seria utilizada no transbordo havia sido roubada em setembro. A vítima não foi localizada. Os três veículos envolvidos no sequestro e o caminhão das vítimas foram apreendidos, assim como todos os celulares encontrados com os indiciados.

A carga recuperada tinha cerca de 1,5 mil unidades de roupas e 1,2 mil artigos natalinos, entre árvores e pisca led, avaliados em quase R$ 20 mil.

Ainda foi descoberto que um dos suspeitos, de 33 anos, apresentou um documento falso durante a abordagem. Ao confessar sua verdadeira identidade, a polícia constatou que ele também era um procurado da Justiça pelo crime de roubo.

O caso foi registrado no 31º Distrito Policial (Carrão) como roubo, receptação de veículo, associação criminosa, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, captura de procurado, falsa identidade e localização e apreensão de veículo. A quadrilha permanece à disposição da Justiça.