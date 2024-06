Polícia prende na capital paulista autor de feminicídio em Sorocaba

O criminoso responsável pela morte da ex-companheira, no bairro Wanel Ville, em Sorocaba, no último dia 11, foi preso pela Polícia Militar nesta sexta-feira (21), na cidade de São Paulo. Ele tentava fugir quando foi encontrado em um terminal rodoviário.

As investigações da Polícia Civil de Sorocaba indicaram que o autor do crime tentaria fugir. Os policiais obtiveram a informação de que ele estava em um terminal rodoviário na zona oeste da capital paulista. A Polícia Militar foi acionada e uma equipe do Comandos e Operações Especiais (COE) se deslocou ao endereço para localizar o fugitivo.

Segundo o delegado Wilson Negrão, delegado diretor do Deinter 7 – Sorocaba, o trabalho investigativo da polícia foi essencial para obter as informações e “chegar ao paradeiro do criminoso antes que ele conseguisse fugir”.

O homem foi detido, segundo informações da PM, enquanto aguardava outra pessoa com o dinheiro para comprar uma passagem de ônibus. O criminoso estava com o rosto encoberto para tentar enganar os policiais.

“Essa prisão aconteceu por causa do trabalho integrado e ágil dos setores de inteligência da Polícia Civil e da Polícia Militar”, destacou o comandante do policiamento de Choque, coronel Valmor Racorti, durante coletiva de imprensa realizada na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

O autor do feminicídio foi encaminhado à sede do DHPP e aguarda audiência de custódia. Ele possui duas condenações por roubo e estava em liberdade condicional.

A Polícia Civil ainda aguarda o laudo pericial do local do crime.

Entenda o caso

O criminoso, de 43 anos, entrou em um estabelecimento comercial no bairro Wanel Ville, em Sorocaba, e atirou duas vezes contra a ex-companheira; de 34 anos, que trabalhava no local, na terça-feira (11). A mulher não resistiu aos ferimentos e teve a morte constatada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Depois do crime, o homem roubou o carro de uma cliente e fugiu. A perícia foi acionada e apreendeu o celular da vítima e dois projéteis da arma utilizada pelo criminoso. O caso foi registrado como feminicídio na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Sorocaba.