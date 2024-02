Polícia prende mais de 16 mil infratores em janeiro em todo o Estado de SP

As forças de segurança prenderam e apreenderam 16.811 pessoas em todo o Estado de São Paulo em janeiro deste ano. O número representa uma alta de 12,3% em comparação com o mesmo período de 2023, quando 14.966 pessoas foram detidas.

Outro dado que apresentou aumento no primeiro mês do ano foi o de armas de fogo ilegais apreendidas. Foram 1.063 retiradas de circulação neste ano, 30% a mais na comparação com janeiro de 2023, quando foram recolhidas 818 armas. No período, os policiais apreenderam 11,4 toneladas de entorpecentes em todo o Estado de São Paulo.

A intensificação das fiscalizações resultou no aumento de 34,7% de veículos recuperados, passando de 3.525, em janeiro de 2023, para 4.749 no primeiro mês deste ano.