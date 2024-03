Polícia prende homem transportando 800 tijolos de cocaína no interior de SP

Policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) interceptaram no sábado (2), um caminhão frigorífico que carregava cerca de 800 tijolos de cocaína, além de sete armas, que estavam escondidas no compartimento refrigerado. A ação ocorreu no município de Matão, no interior de São Paulo.

Os policiais da 1ª Delegacia do Patrimônio (Investigações sobre Roubos e Latrocínio) receberam informações sobre um caminhão que transportava os entorpecentes e armas vindo do Mato Grosso, tendo como destino a cidade de São Paulo. Com as informações obtidas, conseguiram localizar o caminhão na Rodovia Washington Luiz, e o abordaram em um posto de combustível.

Já na sede do Deic, os policiais realizaram a busca e encontraram os 800 tijolos de cocaína, três fuzis calibre 7.62 e quatro pistolas 9mm. Todos os itens foram apreendidos e o motorista foi autuado por tráfico de drogas e porte de arma de fogo.