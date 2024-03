Polícia prende homem e liberta trio sequestrado após cair em golpe na zona leste de SP

A Polícia Militar prendeu, em flagrante, um suspeito de 21 anos por envolvimento no sequestro e extorsão de um homem, de 35, e duas mulheres, de 35 e 37, na noite desta segunda-feira (25), em Guaianases, na zona leste da capital. As vítimas foram sequestradas após caírem no golpe da compra de carro.

As vítimas saíram de Campinas até a capital paulista para buscar o suposto veículo que haviam visto em um anúncio nas redes sociais. No local combinado três homens armados anunciaram o assalto. As vítimas foram colocadas em outro veículo e levadas até um cativeiro, em um terreno localizado na zona leste.

Os policiais foram acionados e no local do sequestro encontraram o veículo abandonado com vários pertences das vítimas e um comprovante bancário de R$ 36,5 mil. Por meio da localização do celular de um dos reféns, os agentes descobriram o cativeiro e foram até o local.

Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos fugiram, mas um deles, o que vigiava o local, foi detido. As vítimas foram resgatadas sem nenhum ferimento. Durante o cárcere elas foram obrigadas a realizar transferências bancárias. O detido foi reconhecido pelos reféns na delegacia.

O suspeito foi preso e encaminhado ao 50º DP (Itaim Paulista), onde o caso foi registrado como organização criminosa e extorsão. O delegado solicitou a conversão da prisão em flagrante para a preventiva. A polícia agora investiga o caso para localizar os demais envolvidos.