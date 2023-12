Polícia prende homem com 222 tijolos de maconha na zona sul de SP

A Polícia Civil prendeu nesta segunda-feira (11) um homem de 45 anos flagrado com 222 tijolos de maconha escondidos na garagem de um condomínio localizado no Parque Santo Antônio, na zona sul de São Paulo.

Uma equipe do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) conseguiu rastrear a droga após investigar o tráfico na região.

Depois de obterem informações sobre o depósito de entorpecentes na garagem, os policiais passaram a observar o local em viatura descaracterizada quando flagraram o suspeito.

O homem se aproximou e abriu o portão. Dentro da garagem a equipe encontrou uma moto – registrada no nome da esposa do suspeito -, duas balanças de precisão, um caderno com anotações do tráfico e caixas com os 222 tijolos embalados em fita adesiva, totalizando 127,49 kg de maconha.

O caso foi registrado como tráfico de drogas e associação para o tráfico na 2ª Delegacia da Divisão de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio (Disccpat), do Deic. O acusado permanece à disposição da Justiça.