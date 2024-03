Polícia prende grupo por furto e apreende 200 quilos de cobre em Cubatão

Os policiais civis da Delegacia Sede e do 1º Distrito de Cubatão prenderam, durante a madrugada desta quarta-feira (13), sete homens, de 23 a 30 anos, e apreenderam um adolescente de 15 anos que transportavam mais de 200 quilos de cobre furtados de uma siderúrgica em Cubatão, região litorânea do estado.

A equipe realizava diligências quando foi acionada através de denúncias para atender à ocorrência de furto. Os policiais, utilizando viaturas descaracterizadas, interceptaram dois carros e prenderam uma dupla de suspeitos, que confessou estar indo buscar os outros envolvidos no crime.

Após campana no local, a equipe encontrou um terceiro veículo, detendo os demais envolvidos no crime e o adolescente. No total, 200 quilos de cobre, que estavam no porta-malas do carro, foram recuperados pelos policiais. Em consulta, ainda foi constatado que o suspeito, de 24 anos, era procurado pela Justiça.

Os veículos foram apreendidos e os oito suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Cubatão, onde o caso foi registrado como furto qualificado e corrupção de menores.

Outras ações:

No dia 19 de janeiro deste ano, a equipe já havia apreendido quatro suspeitos e recuperado 600 quilos de cobre. Os envolvidos também foram encaminhados à Delegacia, onde a ocorrência foi registrada como furto. A polícia segue em diligências para identificar possíveis receptadores do material furtado.