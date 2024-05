Polícia prende em SP líder de facção criminosa do Amapá

Os agentes do Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) prenderam em São Paulo uma das lideranças de uma facção criminosa do estado do Amapá. O suspeito, de 34 anos, tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo e constava como procurado na página da Polícia Civil amapaense.

A operação para a prisão do criminoso aconteceu após a troca de informações entre as polícias dos dois estados. Agentes da Delegacia Especializada de Tóxicos e Entorpecentes informaram aos policiais do Denarc o paradeiro do homem, que estaria há alguns anos em São Paulo.

Na quinta-feira (30), os agentes foram até o endereço, no jardim Arpoador, na zona sul da capital paulista, onde o criminoso vivia em um apartamento de alto padrão.

Os policiais fizeram contato com o foragido, que se recusou a abrir a porta do apartamento. Os agentes conseguiram entrar e efetuaram a captura. No local, encontraram um documento falso.

O preso foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para ser submetido aos exames de praxe. O homem está à disposição da Justiça do estado do Amapá.