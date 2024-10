Polícia prende aliado de André do Rap no litoral de SP

A Polícia Civil prendeu na Vila Caiçara, em Praia Grande, no litoral paulista, um homem que seria o principal aliado do traficante André do Rap, líder do PCC (Primeiro Comando da Capital), foragido da Justiça desde 2020.

Segundo a polícia, Carlos da Silva Santos, o Campeão, 38, é envolvido no tráfico internacional de drogas e foi preso na quarta-feira (23) após um ano de investigação.

Ele foi encontrado em um imóvel residencial na Vila Caiçara e o caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária de Praia Grande como captura de procurado. A defesa de Santos não foi localizada.

Além da prisão, foram apreendidos celulares, documentos e relógios. Santos era considerado foragido desde julho, após ser condenado a oito anos de prisão pelo crime de tráfico de drogas.

De acordo com a Polícia Civil, o homem era alvo de investigações por fazer parte de um grupo que lavava dinheiro do tráfico por meio de empresas de fachada, inclusive em outras regiões do país.

A suspeita é que ele tenha movimentado até R$ 3 milhões, segundo a apuração policial.

As investigações continuam para identificar outros envolvidos.

O traficante internacional André de Oliveira Macedo, o André do Rap, foi solto em outubro de 2020 por determinação de Marco Aurélio Mello, então ministro do do STF (Supremo Tribunal Federal).

O STF reverteu a decisão, sob o argumento de que ela violava a ordem pública. No entanto, o traficante não foi mais encontrado.