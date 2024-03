Polícia prende 8 suspeitos em fábrica clandestina de sabões em Santana de Parnaíba

A Polícia Civil prendeu oito homens, com idades entre 20 e 40 anos, na terça-feira (12), que mantinham uma fábrica de sabão, na qual mais de 35 mil pacotes falsificados foram apreendidos. As prisões aconteceram na região central de Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo.

Os policiais foram acionados, através de denúncias para atender uma ocorrência sobre um galpão que revendia sabão em pó falso. Ao chegar no local, a equipe flagrou a fábrica e encontrou o gerente, que confessou a produção do sabão, que ainda não havia sido liberado para venda, então ele reproduzia as embalagens de outras marcas e colocava seu próprio produto para distribuição e venda.

Em seguida, sete homens foram encontrados enchendo as embalagens falsificadas. Foram apreendidos 35,2 mil pacotes do sabão em embalagens falsificadas. O grupo foi detido no local e encaminhado à delegacia. Já o proprietário foi levado à cadeia pública.

Exames periciais foram solicitados para confirmar a procedência do produto. O caso foi registrado como localização/apreensão de objeto, crime contra as relações de consumo e contra o registro de marca, na Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes (Dise) de Osasco.