Polícia prende 5 e recupera quase R$ 200 mil em carga roubada

A Polícia Militar conseguiu prender em uma semana cinco suspeitos de envolvimento com quadrilhas de roubo de cargas na zona sul de São Paulo. Nas três ocorrências, o material recuperado foi avaliado em quase R$200 mil. A Polícia Civil investiga se os envolvidos pertencem a um mesmo grupo criminoso especializado nesse tipo de delito.

Um suspeito de contratar outras pessoas para descarregar eletrodomésticos roubados foi preso por policiais militares da Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota), no sábado (16), em um galpão na Mooca, na zona leste de São Paulo. O flagrante aconteceu no momento em que a carga, avaliada em R$ 100 mil, era retirada de um caminhão por 12 pessoas. O veículo estava com a identificação adulterada e, segundo as investigações, foi roubado em janeiro, em Santo André, no ABC Paulista. O suspeito foi preso por receptação e adulteração de veículo. As investigações seguem pelo 8° Distrito Policial (DP) do Brás.

Na semana passada, a Polícia Militar conseguiu rastrear um caminhão que transportava uma carga de cigarros, avaliada em R$ 40 mil, em Heliópolis, na zona sul da capital. Dois suspeitos, de 24 e 27 anos, foram presos. A vítima reconheceu os veículos usados pelos criminosos na abordagem. A moto tinha queixa de furto. O 26º DP registrou o caso e tenta identificar outros envolvidos no crime.

Na mesma região, a Polícia Civil prendeu na sexta-feira (8) dois homens, de 22 e 28 anos, por participação em um roubo de cigarros. A carga foi recuperada e estava avaliada em quase R$ 70 mil. No momento do flagrante, um dos envolvidos estava escondendo parte da mercadoria roubada. Durante as investigações, os agentes conseguiram interceptar um outro suspeito com parte da carga em um carro. Com a dupla, os policiais ainda encontraram um bloqueador de sinal, usado para tentar impedir a localização do veículo roubado. O caso também está com o 26º DP.