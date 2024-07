Polícia prende 3 foragidos e identifica 90 infratores violando medidas judiciais no centro de SP

As polícias Civil e realizaram, na quinta-feira (25), uma nova fase da Operação Resgate na região das cenas abertas de uso, no centro de São Paulo, com o objetivo de combater o tráfico de drogas. Na ação, três foragidos da Justiça foram capturados. Além disso, pelo menos 90 infratores foram identificados descumprindo medidas cautelares impostas pelo Poder Judiciário.

Conforme a Polícia Civil, o benefício concedido prevê uma série de restrições para aqueles que estão nas ruas respondendo em liberdade ou que receberam liberdade condicional. Quem é flagrado descumprindo essas medidas pode ter o benefício revogado. Por isso, a Justiça é comunicada sobre os infratores identificados nessas condições.

Ao todo, foram 847 pessoas qualificadas frequentando o local, sendo a maioria homens, conforme o balanço da operação. Um deles foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

Participaram da ação 53 policiais civis e 134 policiais militares. Uma equipe de 48 guardas civis metropolitanos também prestou apoio na operação.

Houve a varredura do local e a busca por drogas feita pela guarnição do Canil, antes da ação de limpeza realizada pela Prefeitura de São Paulo.

As ocorrências foram registradas no 1° Distrito Policial, na Sé.