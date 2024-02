Polícia prende 29 pessoas em flagrante em ‘central’ do golpe virtual em SP

A Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira (21) uma quadrilha especializada em aplicar golpes virtuais com a falsa promessa de oferecer serviços de provedores a diversas empresas. A ação ocorreu em um endereço do Bom Retiro, no centro de São Paulo, onde funcionava uma “central” clandestina.

Os agentes do 24º Distrito Policial (Ponte Rasa) foram ao local cumprir mandados de busca e apreensão e acabaram flagrando 29 pessoas em plena atividade na sede da suposta empresa. A polícia ainda identificou três menores que estavam no local.

Conforme as investigações, os integrantes da organização criminosa ofertavam supostos serviços de tecnologia gratuitos de provedores de internet a empresas privadas, porém, ao aceitar o negócio, as vítimas contraíam uma dívida superior a R$ 3 mil e, posteriormente, eram coagidas para realizar os pagamentos.

O grupo é suspeito de usar o sistema para aplicar golpes em diversos empresários do Estado de São Paulo. Uma das empresas alvo da quadrilha teve um prejuízo de quase R$ 140 mil. Além das prisões, os policiais recolheram celulares, computadores e documentos referentes aos crimes praticados.

Os envolvidos vão responder pelos crimes de estelionato, extorsão, associação criminosa, corrupção de menores, crime contra as relações de consumo e exercício ilegal de atividade.