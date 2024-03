Polícia prende 23 pessoas e fecha empresa que aplicava golpes financeiros no centro de SP

Policiais civis do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) fecharam uma empresa que aplicava golpes financeiros nesta quinta-feira (29). O escritório dos golpistas funcionava na rua Sete de Abril, no centro de São Paulo. Na ação, os agentes prenderam 23 pessoas.

Foram apreendidos documentos, uma base de dados da quadrilha e manuais para enganar as vítimas.

Durante as investigações, os policiais da 5ª Delegacia Patrimônio (Investigações sobre Roubo a Bancos) descobriram que a empresa de fachada tinha como principal função captar informações comerciais. Com um aplicativo de mensagens, o grupo criminoso transformava esses dados em cobranças indevidas. Caso a vítima não pagasse, o golpista ameaçava protestar a dívida.

Com a identificação do local onde a empresa mantinha as operações, as equipes conseguiram prender os funcionários em flagrante.

A quadrilha foi autuada por associação criminosa e estelionato qualificado pela fraude eletrônica.