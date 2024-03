Polícia prende 10 em operação e desmonta central de distribuição de drogas

A semana na Segurança Pública de São Paulo teve como destaque a atuação das forças policiais do estado no combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado.

Na quinta-feira, uma operação da Polícia Civil prendeu dez pessoas nas zonas norte e leste da capital paulista por suspeita de envolvimento em crimes de tráfico de drogas, associação a quadrilhas de roubo, receptação de veículos e furto de energia elétrica.

A ação, que mobilizou 250 policias do Departamento Estadual de Investigações Criminais, recuperou 12 veículos com queixas de furto ou roubo. Os agentes ainda desmontaram quatro pontos que funcionavam como “casas-bomba” para distribuição de maconha, crack e a droga sintética K9. Um dos presos, suspeito de integrar “uma quadrilha do Pix”, portava um simulacro de metralhadora e carregava 17 documentos de identidade de terceiros.

Também na quinta-feira, a Polícia Civil prendeu nove homens envolvidos com tráfico de drogas em Caçapava, na região de São José dos Campos. Na ação, uma pistola e quase 200 porções de cocaína foram apreendidas.

Em Osasco, na Grande São Paulo, a polícia identificou na última terça-feira um imóvel que funcionava como central de distribuição de entorpecentes em uma comunidade. O responsável pelo local, um homem de 24 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Foram apreendidos quase 2 mil recipientes contendo diferentes tipos de drogas. Um revólver falso e uma espingarda também foram recolhidos.

Ainda no combate ao crime organizado, Polícia Militar Ambiental demoliu na cerca de dez construções localizadas em uma unidade de conservação da cidade de Guarujá. O caso ocorreu na quinta-feira. Os locais eram usados como pontos de apoio para armazenar drogas e como cativeiros para vítimas de sequestro na Baixada Santista. Os recintos também serviam de abrigo para caçadores ilegais. Uma equipe do Gate realizou a destruição controlada das construções por meio de explosivos.