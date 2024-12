Polícia prende 10 em megaoperação contra organizada envolvida em ataque a torcedores do Cruzeiro

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil de São Paulo realizou, nesta terça-feira, uma operação direcionada à execução de 13 mandados de prisão temporária e 23 de busca e apreensão. Os alvos são membros de uma torcida organizada envolvidos em um ataque a um ônibus com torcedores do Cruzeiro, ocorrido no dia 27 de outubro em Mairiporã, região metropolitana da capital paulista. Até o momento, dez indivíduos foram detidos.

As ações policiais estão em curso na cidade de São Paulo, bem como em Osasco, Carapicuíba, Santana de Parnaíba e Franco da Rocha, situadas na Grande São Paulo, além de Bragança Paulista, no interior do estado.

No mês anterior, a Polícia Civil havia detido dois suspeitos relacionados ao mesmo caso. Naquela oportunidade, também foram cumpridos mandados judiciais em endereços vinculados aos investigados.

A atual operação é liderada pelo DHPP e conta com o apoio de agentes de outros setores da Polícia Civil. Os detidos e os materiais apreendidos estão sendo levados para a sede do departamento. A operação permanece em andamento, e informações adicionais estão sendo mantidas em sigilo para preservar a eficácia das investigações.