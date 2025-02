Polícia Municipal de São Bernardo: cidade é 1ª do Estado a mudar nome da GCM

Em ampliação do conjunto de medidas para fortalecer a segurança em São Bernardo, a Prefeitura de São Bernardo, sob a gestão de Marcelo Lima, obteve nesta quarta-feira (26/2) aval legislativo para alterar o nome da Guarda Civil Municipal (GCM), que passará a ser denominada Polícia Municipal de São Bernardo. A cidade é primeira do Estado a registrar a mudança. A Câmara aprovou, por unanimidade, o projeto de lei do Executivo que segue a linha de decisão recente do Supremo Tribunal Federal (STF).

A oficialização da mudança do nome da GCM será formalizada na próxima sexta-feira (28/2), com a publicação da sanção do prefeito Marcelo Lima no Notícias do Município. Na última sexta-feira, a Corte concluiu a votação e deliberou que os guardas municipais podem fazer o policiamento urbano em prol da segurança pública, desde que respeitadas as atribuições das polícias Civil e Militar, declarando pela legalidade da medida.

“Estamos trabalhando incansavelmente para que os moradores de São Bernardo se sintam mais seguros e, hoje, é um dia que ficará na história. A Câmara Municipal não aprovou apenas uma mudança de nome da nossa força de segurança. Ela ratificou a decisão do Supremo Tribunal Federal, que confirmou que as guardas municipais estão aptas para realizar o policiamento ostensivo. É uma mudança que traz o reconhecimento e valorização do trabalho realizado pela corporação”, declarou o chefe do Executivo municipal.

A GCM de São Bernardo tem o segundo maior efetivo de São Paulo, com 1.005 agentes municipais. “O nosso efetivo já desempenha esse trabalho, com ações ostensivas e comunitárias, inclusive realizando prisões em flagrante, mas com a decisão do STF nossos guardas terão mais segurança jurídica no desempenho da sua função, que é proteger a população que mora e transita pela nossa cidade”, corroborou o secretário de Segurança de São Bernardo, Major Topalian.

DIRETO AO PONTO

Uma das primeiras ações efetivas de segurança da atual gestão foi a Operação Direto ao Ponto, que, desde janeiro deste ano, realiza trabalho intensivo no combate à criminalidade e na manutenção da segurança pública. Durante essas primeiras semanas da ação foram executadas diversas atividades preventivas. A operação teve como destino as principais paradas de ônibus no município, algumas delas localizadas na Avenida do Taboão, 31 de Março, João Firmino, Humberto de Alencar Castelo Branco, Água Funda, Senador Vergueiro, Rio Acima e Tiradentes, entre outras.

CONJUNTO

Em outra frente de atuação, a guarda municipal em conjunto com a Polícia Militar e Polícia Civil efetiva, desde o início de fevereiro, operações de combate à criminalidade na cidade. A partir desta quinta-feira (27/2), a PM e a GCM de São Bernardo realizam desdobramento da Operação Hércules. A medida tem nova ofensiva dentro da proposta de prevenção de roubos e furtos em diferentes regiões da cidade, reforçando o patrulhamento ostensivo.

Na terça-feira (25/2), a força de segurança municipal iniciou a 1ª operação conjunta da atual gestão com a Polícia Civil. Denominada Unitatem, a ação visa coibir crimes patrimoniais, principalmente na região central estendida, além de proteger o público em sua saída do trabalho e no retorno das aulas em universidades.