Polícia Municipal de Ribeirão Pires recupera motocicleta roubada

A Polícia Municipal de Ribeirão Pires recuperou, nesta quarta-feira (20), uma motocicleta roubada no bairro Vila Marquesa. Após a consulta do emplacamento, foi constatado que o veículo era produto de roubo em São Bernardo do Campo.

A equipe policial foi responsável pela ocorrência e encaminhou a motocicleta à Delegacia, onde os procedimentos legais foram realizados. O veículo foi posteriormente restituído à vítima.

Compromisso com a segurança

De acordo com o secretário de Segurança Pública, Mobilidade e Defesa Civil, Sandro Torres, a ação reforça o trabalho da Polícia Municipal no combate ao crime. “Essa ação demonstra o compromisso da Polícia Municipal da cidade em combater o crime e proteger a comunidade”, destacou.