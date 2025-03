Polícia Municipal de Ribeirão Pires prende três homens por violência doméstica neste carnaval

A Polícia Municipal de Ribeirão Pires, prendeu entre domingo (2) e terça-feira (4) três homens acusados de violência doméstica, lesão corporal e desacato. A Guardiã Maria da Penha, equipe especializada da corporação, atuou na ação e realizou a prisão dos indivíduos em emergências acionadas por moradores do Roncon e Jardim Caçula acionados por meio do Aplicativo Ana, que protege mulheres com medidas protetivas. Os agentes deram voz de prisão e conduziram os infratores à Delegacia, permanecendo a disposição da Justiça.

Outro caso aconteceu no Jardim Serrano, onde a vítima foi agredida e ameaçada pelo seu namorado em via pública, porém o mesmo fugiu. A equipe de plantão realizou rondas pelo bairro e abordou o agressor dando voz de prisão ao infrator. Foi verificado que o mesmo cumpria medida cautelar por tráfico de drogas e foi conduzido à Delegacia.

“As ações da Guardiã Maria da Penha têm gerado resultados significativos em Ribeirão Pires. Somente neste ano, já encaminhamos à Justiça quatro agressores que descumpriram as medidas protetivas”, destacou o Secretário de Segurança Urbana, Mobilidade e Defesa Civil, Sandro Torres.

Aplicativo ANA – Com aplicativo ANA instalado, a mulher vítima de violência que tem medida protetiva pode solicitar ajuda com apenas dois cliques. É só desbloquear o celular (se não estiver em casa deve deixar ligada a localização), acessar o aplicativo e clicar no desenho que simula um botão de pânico. O aviso chega à Polícia Municipal de Ribeirão Pires imediatamente, que já em posse de seu cadastro prestará socorro rapidamente.

Para ter acesso ao aplicativo basta comparecer à sede da Polícia Municipal de Ribeirão Pires (Rua Rua Aguida Sortino,15), munida de documentos pessoais e a medida protetiva. No local, a mulher já poderá instalar o aplicativo e fazer os testes.