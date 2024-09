Polícia Militar reforça segurança no desfile cívico-militar de 7 de setembro

A Polícia Militar de São Paulo vai reforçar a segurança no entorno do Sambódromo do Anhembi, na zona norte de São Paulo, durante a realização o tradicional desfile cívico-militar, que comemora os 202 anos da independência do Brasil, neste sábado 7 de setembro.

Além do efetivo policial que contará com cerca de 270 militares, a PM contará com o auxílio de aeronaves e drones, que farão o monitoramento do deslocamento do público na chegada e na dispersão do sambódromo. Haverá ainda policiais do Batalhão de Trânsito e do Choque prestando apoio nas imediações.

Cerca de 6 mil pessoas, entre civis, integrantes das forças de segurança e de outras entidades irão participar do desfile da Independência. Para a segurança dos participantes e do público em geral, a Polícia Civil também escalou agentes do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos para atuar em caso de necessidade. As delegacias que atendem a região terão o policiamento reforçado para registro de ocorrências e assegurar os procedimentos de Polícia Judiciária.

Desfile Militar

A PM participará do desfile com o Corpo Musical, com cadetes da Academia de Polícia Militar do Barro Branco (APMBB), policiais do Comando de Policiamento de Choque, entre os quais policiais militares do Canil, do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) e dos Comandos e Operações Especiais (COE).

Haverá também desfile motorizado com viaturas modernas que compõem a frota da PM e históricas, que se destacaram ao longo as últimas décadas. O Comando de Aviação da PM fará sobrevoos ao longo do desfile e, para finalizar as comemorações, o Grupamento do Regimento de Polícia Montada 9 de julho, a Cavalaria da Polícia Militar paulista, percorrerá o sambódromo.

Segurança e revista

Para garantir a segurança do público, haverá revista em todos os portões de acesso ao local do evento. Será proibida a entrada com objetos perfurantes, cortantes, bandeiras, faixas ofensivas, com suporte de madeira ou quaisquer outros materiais que a segurança entender que possam ser usados como arma (por exemplo, guarda-chuvas com ponta, latas e garrafas). A recomendação é que as pessoas levem capa de chuva.