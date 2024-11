Polícia Militar recupera carro roubado o prende suspeitos no Grajaú

Na manhã de hoje (20), policiais do 27º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, durante patrulhamento pelo Jardim Noronha, receberam informações via Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) sobre um veículo Hyundai HB20, produto de roubo, estacionado na Rua Bahia com quatro indivíduos em atitude suspeita.

Ao chegar ao local, a equipe visualizou o veículo em frente a uma adega, onde um indivíduo estava no banco do motorista e outros três estavam encostados no carro, em meio a diversas pessoas e motocicletas em um pancadão. Ao perceberem a presença da equipe, os suspeitos tentaram fugir.

Uma motocicleta Honda CG 160, ocupada por dois indivíduos sem capacete, evadiu-se sentido invasão. A Rádio Patrulha com Motocicletas (RPM) conseguiu deter um deles na Rua Três Corações. Já o Hyundai HB20 foi interceptado após breve acompanhamento na Rua América do Sul.

Com os abordados e no interior do veículo, nada de ilícito foi encontrado. Contudo, ao consultar os sistemas, foi constatado que o HB20 havia sido roubado no dia anterior. Diante dos fatos, os indivíduos e os veículos foram conduzidos ao 101º Distrito Policial.

No local, a vítima reconheceu os suspeitos como autores do roubo, e o delegado elaborou o boletim de ocorrência, ratificando a prisão dos envolvidos. Os veículos foram devidamente apreendidos.