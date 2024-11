Polícia Militar recupera carro roubado e prende suspeito em São Paulo

Na noite de ontem (17), policiais militares do 27º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, foram informados via rede de rádio, sobre um roubo de um veículo Fiat Cronos branco, com última localização na Rua Benito Saez Garcia, no Jardim Varginha. De imediato, a equipe se deslocou ao local e localizou o veículo, junto com uma testemunha que apontou os suspeitos na via pública.

Os indivíduos, ao perceberem a presença da viatura, acionaram o alarme do veículo e tentaram se evadir. Um deles foi alcançado e abordado pela equipe. Durante busca pessoal, foi localizado um celular da marca Motorola, identificado como produto de furto após consulta ao número de IMEI.

Ao ser questionado, o suspeito confessou estar junto com os demais indivíduos, mas alegou não conhecê-los. A ocorrência foi encaminhada ao 101º Distrito Policial, onde a vítima do roubo reconheceu o suspeito como um dos autores do crime.