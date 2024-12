Polícia Militar recupera carga roubada avaliada em R$ 18 mil e prende suspeito no Grajaú

Nesta quinta-feira (19), durante patrulhamento pela Rua Bahia, no bairro Grajaú, zona sul da capital, equipes do Radiopatrulhamento com Motocicletas (RPM) e do Comando Força Tática localizaram e recuperaram uma carga roubada avaliada em mais de R$ 18.800,00.

A ação ocorreu momentos após o roubo, quando as equipes avistaram um indivíduo saindo de um veículo Hyundai HR branco na Rua Três Corações. Ao perceber a aproximação policial, o suspeito fugiu a pé, mas foi contido. Durante a abordagem, o homem admitiu sua participação no crime, afirmando que “perdeu”.

Na busca pessoal, os policiais encontraram dois aparelhos celulares com o suspeito. Um dos dispositivos tocou no momento da abordagem, permitindo que a equipe confirmasse que pertencia à vítima do roubo, o motorista do veículo Hyundai HR.

Com o apoio das equipes, a vítima foi localizada e informou que os assaltantes haviam escondido a carga roubada no interior de uma área de mata próxima à Rua Ruby, na comunidade conhecida como Invasão Três Corações.

A operação contou com reforço policial para recuperar a mercadoria, que foi restituída à vítima. O suspeito foi conduzido ao 101º Distrito Policial, ficando o indivíduo à disposição da justiça.

A Polícia Militar reafirma seu compromisso com a segurança da população e destaca a importância da colaboração comunitária no combate ao crime.