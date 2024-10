Polícia Militar recolhe materiais de campanha de Nunes em frente a colégio eleitoral

A Polícia Militar recolheu totens com a caricatura e número do atual prefeito e candidato à reeleição Ricardo Nunes (MDB), por volta das 9h30 deste domingo (27), em frente a Escola Estadual Seminário Nossa Senhora da Glória.

Alguns dos materiais de campanha irregular de Nunes estavam a menos de 500 metros do colégio eleitoral do bairro Ipiranga no dia do segundo turno das eleições municipais de São Paulo.

No primeiro turno, o prefeito superou o candidato da oposição, deputado federal Guilherme Boulos (PSOL ), nesta mesma região da zona sul da capital paulista.