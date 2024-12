Polícia Militar realiza operação na Rocinha, RJ

Na madrugada desta terça-feira (17), a Polícia Militar do Rio de Janeiro lançou uma grande operação na Rocinha, localizada em São Conrado, na Zona Sul da cidade. Cerca de 400 policiais estão mobilizados para cumprir 38 mandados de prisão direcionados a traficantes associados ao Comando Vermelho, muitos dos quais se deslocaram de estados como o Ceará em busca de abrigo na comunidade.

A operação é liderada pelo Comando de Operações Especiais (COE), com o respaldo do Ministério Público do Rio (MPRJ). Desde o início da ação, por volta das 6h30, foi reportada a morte de um suspeito e o ferimento de outros dois indivíduos. A vítima fatal, identificada como Vítor dos Santos Lima, conhecido como Playboy, era descrito como o principal segurança de John Wallace da Silva Viana, conhecido no tráfico local como Johny Bravo.

Playboy foi abatido em uma área conhecida como Dioneia. O advogado da família, Alberico Montenegro, declarou que seu cliente tentou se render antes de ser atingido. “Não discutimos os cumprimentos de mandados de prisão. O que não queremos é covardia. Os policiais estão sem câmeras corporais, conforme determinado pelo STF, e isso tem gerado ilegalidades. É fundamental que cumpram os mandados dentro da legalidade”, afirmou Montenegro.

Em resposta às alegações sobre a utilização das câmeras corporais pelos agentes, a assessoria da Polícia Militar informou que os policiais envolvidos na operação estão seguindo as diretrizes e usando os dispositivos adequados durante a ação.

A Ouvidoria da PM também destacou sua disponibilidade para receber denúncias através do telefone (21) 2334-6045 ou pelo e-mail [email protected].

João Bosco Barros, presidente da Associação de Moradores da Rocinha, comentou que a operação resultou no fechamento da Estrada da Gávea, escolas e clínicas da família na região. Ele reiterou que as câmeras corporais não estão sendo utilizadas pelos policiais durante a operação.

A ação conta com a participação de diversos batalhões especializados, incluindo o Batalhão de Operações Especiais (Bope), o Batalhão de Choque e o Batalhão de Ações com Cães (BAC), todos equipados com blindados. Além disso, o Batalhão Tático de Motociclistas e o Grupamento Aeromóvel oferecem suporte aos agentes em campo.

A operação na Rocinha se desenrola em um clima tenso, refletindo os desafios contínuos no combate ao tráfico de drogas na região.