Polícia Militar prende três suspeitos de roubo em ação na zona sul

Na manhã desta sexta-feira (14), policiais militares do Rádio Patrulhamento com Motocicleta (RPM Sul) do 27º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano prenderam três indivíduos suspeitos de cometer roubos na zona sul de São Paulo. A ação teve início após o Centro de Operações da Polícia Militar irradiar informações sobre motocicletas possivelmente roubadas, que estariam se deslocando da área do 22° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano para o 27° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano.

Divulgação/Polícia Militar

Suspeitos localizados na Comunidade da Paz

Com base nas informações e relatos de páginas locais nas redes sociais, os policiais seguiram para a Comunidade da Paz, onde localizaram três suspeitos com as características descritas. Durante a abordagem, os criminosos confessaram o crime e indicaram o local onde haviam escondido a motocicleta roubada, encontrada em um matagal próximo ao Rio Jurubatuba. Além disso, pertences das vítimas foram recuperados em uma residência abandonada na Travessa Paraguaçu.

Prisões em flagrante e continuidade das investigações

Os três indivíduos foram presos em flagrante e conduzidos ao 48° Distrito Policial, onde a ocorrência segue em andamento.