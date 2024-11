Polícia Militar prende três envolvidos em roubo de carga

Na tarde de ontem (21), policiais do 27º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, durante patrulhamento pela Avenida Paulo Guilger Reimber, avistaram um veículo Fiat Cronos apontado pelo grupo institucional de WhatsApp “Vizinhança Solidária na Prevenção de Roubo de Carga” como envolvido em um roubo de carga de cigarros ocorrido momentos antes.

Iniciou-se um acompanhamento que terminou com o veículo colidindo contra uma parede na Rua São Nicolau. Os ocupantes fugiram para uma área de mata, mas a ação coordenada seguiu com o apoio da equipe de drone do 27º BPM/M e do Águia 12, que realizou varredura com imageador térmico. Apesar das buscas, os indivíduos não foram localizados naquele momento.

Após diligências e rápida investigação dos policiais civis do 25° Distrito Policial, constatou-se que o locatário do veículo Fiat Cronos, inicialmente apresentado como vítima, estava diretamente envolvido no roubo. Mais dois indivíduos foram detidos, e todos foram presos em flagrante e indiciados pelo crime de roubo.

A vítima do roubo relatou que, enquanto dirigia um Fiat Fiorino para realizar uma entrega, foi abordada pelos criminosos e mantida em cárcere até que a carga fosse transbordada. A ocorrência foi apresentada no 25° Distrito Policial, onde o Delegado de Plantão elaborou o boletim de ocorrência de roubo.

A Polícia Militar, mais uma vez, demonstrou eficiência e dedicação em trazer justiça e segurança à população.