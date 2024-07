Polícia Militar prende indivíduo por roubo com retenção de vítima

Na data de hoje (12), Policiais Militares do 27º Batalhão de Polícia Militar prenderam um indivíduo por roubo com retenção de vítima, recuperaram veículos e a carga avaliada em mais de R$ 20.330, além de apreenderem um simulacro de arma de fogo na zona sul de São Paulo.

Durante o patrulhamento, o COPOM – Centro de Operações da Polícia Militar irradiou uma ocorrência de roubo com retenção de vítima, pela Avenida Carlos Barbosa Santos, Grajaú, onde indivíduos armados teriam rendido o motorista e o obrigado a dirigir o veículo Hyundai HR.

Diante das informações, foi intensificado o patrulhamento com vistas, e os policiais militares visualizaram no contra fluxo da via o veículo roubado e, no seu interior, dois indivíduos. Iniciou-se um breve acompanhamento até que os policiais conseguiram abordar o veículo, sendo possível recuperar também a carga de peixe que era transportada em seu interior, avaliada em R$ 20.330,00, e libertar a vítima.

O criminoso recebeu voz de prisão em flagrante, e a ocorrência foi apresentada no 101º Distrito Policial.