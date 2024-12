Polícia Militar prende homem que efetuou disparos em via pública

Um homem foi preso neste sábado (21) por policiais do 27º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, em posse de uma arma de fogo, no bairro de Parelheiros, na zona sul de São Paulo.

A equipe foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) com a informação de que um indivíduo estaria ameaçando pedestres com uma arma de fogo na Rua Conde de Fontalva.

No local indicado, os policiais localizaram o suspeito com as características descritas. Durante a abordagem e busca pessoal, foi encontrado em sua posse um revólver calibre 38 com quatro munições deflagradas.

No momento da ocorrência, uma vítima se apresentou e relatou que o homem havia efetuado disparos em sua direção. Diante dos fatos, o indivíduo recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado ao 101º Distrito Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.