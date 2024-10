Polícia Militar prende homem por cárcere privado e furto de veículo

Na noite de ontem (21) policiais do 27º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano foram acionados via Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM), após denúncias de vizinhos sobre violência doméstica em uma residência na Rua Beija Flor Natal, no Grajaú, Zona Sul de São Paulo.

No local, a proprietária das casas autorizou a entrada dos policiais, que encontraram a vítima, trancada em um cômodo com seu ex-companheiro. A vítima conseguiu escapar e informou à equipe que estava sendo mantida em cárcere privado desde sábado, sem alimentação ou água, e sofrendo agressões físicas e psicológicas.

A motivação do agressor foi impedir a vítima de denunciá-lo pelo furto de um veículo, ocorrido em 12/10/2024, próximo à estação Mendes Vila Natal. O veículo furtado foi encontrado estacionado em frente à residência. A vítima foi encaminhada ao hospital para atendimento médico e liberada. A ocorrência foi encaminhada ao 101º Distrito Policial para demais providências de polícia judiciária.