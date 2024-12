Polícia Militar prende homem e apreende pistola em Diadema

Na madrugada deste domingo (15), policiais militares da 2ª Companhia e do Comando Força Patrulha do 24º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano realizaram a prisão de um homem e apreenderam uma arma de fogo (Pistola).

Divulgação/Polícia Militar

Solicitados para atendimento de uma denúncia de disparo de arma fogo na via pública pelo bairro Vila Nogueira em Diadema, diversas pessoas foram abordadas, sendo localizada uma Pistola, Calibre 22, com carregador vazio sobre o pneu dianteiro de um carro estacionado próximo do local da abordagem.

Um homem foi identificado, e durante a busca pessoal constataram no bolso de sua calça, uma munição intacta do mesmo calibre do armamento localizado.

Diante dos fatos, o averiguado foi conduzido ao 3º Distrito Policial do município, onde o Delegado de plantão registrou o Boletim de Ocorrência de Porte Ilegal de Arma de Fogo, permanecendo o autor a disposição da justiça e a arma de fogo apreendida.