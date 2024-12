Polícia Militar prende homem com mais de 65 kg de maconha na zona sul de São Paulo

A Polícia Militar prendeu um homem, de 49 anos, com mais de 65 quilos de maconha escondidos embaixo de um colchão, na madrugada do domingo (1º), no bairro Eldorado, zona sul de São Paulo. Além da detenção em flagrante por tráfico de drogas, ele foi autuado por violência doméstica.

Os militares do 24º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M) foram acionados para atender a um chamado de violência doméstica. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi agredida pelo companheiro após uma discussão motivada pela descoberta de drogas escondidas na residência.

Ao todo, foram apreendidos 65,1 quilos de maconha e uma balança de precisão. Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito comercializaria as drogas para o estado do Espírito Santo.

O homem foi preso e conduzido à delegacia. A vítima solicitou medida protetiva, afirmando não desejar retomar o relacionamento com o agressor.

O caso foi registrado como tráfico de drogas, violência doméstica e lesão corporal no 98º DP – Jardim Miriam.