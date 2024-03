Polícia Militar prende foragida após furto de loja de cosméticos na Capital

A Polícia Militar prendeu em flagrante, uma foragida da Justiça, de 40 anos, por furto a estabelecimento comercial, na tarde deste sábado (23), na Praça Santa Marcela, no bairro da Freguesia do Ó, na zona norte da capital paulista.

Os policiais militares estavam em patrulhamento quando, ao passarem pelo local, foram surpreendidos pelo funcionário de uma loja de cosméticos. O homem contou aos PMs que duas mulheres tinham acabado de furtar o estabelecimento comercial.

Após colherem as características das suspeitas, os policiais iniciaram as diligências e localizaram a indiciada, minutos depois, na Praça Santa Marcela. Com ela foram apreendidos uma sacola com aproximadamente 36 produtos. Ela já estava foragida por outro furto. A sua comparsa não foi localizada.

Foram solicitados exames junto ao Instituto de Criminalística (IC) e a indiciada, que tinha contra ela um mandado de prisão por furto expedido pela 10° Vara Criminal da Barra Funda, teve a sua prisão convertida em preventiva. O caso foi registrado como captura de procurado e furto a estabelecimento comercial no 72° DP (Vila Penteado).