Polícia Militar prende dois suspeitos por tráfico de drogas na Zona Sul de São Paulo

Na manhã desta quarta-feira (06), policiais militares do 27º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, em patrulhamento pela Rua Benedetto Marcello, zona sul da capital paulista, avistaram dois indivíduos sentados no chão com uma mochila e uma sacola preta ao lado. Diante da situação suspeita, foi realizada a abordagem.

Durante a busca pessoal, foram encontrados na mochila e na sacola uma grande quantidade de entorpecentes e dinheiro em espécie. Um dos suspeitos admitiu ser o proprietário dos itens e confessou o envolvimento com o tráfico de drogas. Questionado, o segundo indivíduo também declarou que estava traficando no local.

Divulgação/Polícia Militar

Entre os materiais apreendidos, os policiais localizaram 175 pedras de crack, 401 eppendorfs de cocaína, 104 pacotes de cocaína, 589 porções de maconha, 11 frascos de lança-perfume, além de R$ 33,50 em dinheiro.

Os criminosos e os itens apreendidos foram encaminhados ao 101º Distrito Policial, onde permaneceram à disposição da Justiça.