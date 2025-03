Polícia Militar prende dois indivíduos por roubo de veículo na zona sul de São Paulo

Hoje (06), equipes do Radiopatrulhamento com Motocicleta (RPM) do 27º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano recuperaram um veículo Fiat Fiorino roubado e prenderam dois indivíduos por roubo na zona sul de São Paulo.

Durante patrulhamento nas imediações da Avenida Carlos Barbosa Santos, os policiais foram informados por um transeunte que uma Fiorino branca havia acabado de ser roubada e que os criminosos seguiram em direção ao bairro. De imediato, as equipes iniciaram buscas na região e, poucos metros à frente, localizaram o veículo em movimento.

Na abordagem, os policiais identificaram três ocupantes dentro do automóvel. Após a verificação, constatou-se que um deles era o motorista, vítima do roubo, enquanto os outros dois eram os autores do crime.

Diante dos fatos, o veículo, os pertences da vítima e os dois criminosos foram conduzidos ao 101º Distrito Policial, onde a ocorrência foi apresentada ao delegado de plantão. Os indivíduos permaneceram à disposição da Justiça.

A rápida ação da Polícia Militar do 27º BPM/M resultou na recuperação do veículo e na prisão dos autores, reforçando o compromisso com a segurança da população.