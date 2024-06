Polícia Militar prende 2 criminosos por roubo na zona sul e recupera carga roubada

Na quinta-feira (13), a equipe de RPM (Radiopatrulhamento com Motocicletas) do 27º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano prendeu dois criminosos pelos crimes de roubo e adulteração de sinal identificador de veículo no bairro Jardim das Imbuias, zona sul da capital paulista.

Com base em informações recebidas via COPOM – Centro de Operações da Polícia Militar, sobre uma ocorrência de roubo a um veículo com carga de tecidos, os policiais intensificaram o patrulhamento com vistas na região em busca do veículo. Quando avistaram uma motocicleta Honda/CG ocupada por dois homens, que apresentavam as mesmas características do veículo utilizado no roubo.

Após realizar a busca pessoal e a pesquisa criminal, verificou-se que ambos possuíam antecedentes criminais. Ao consultar o emplacamento da motocicleta, que estava adulterada com fita isolante, constataram que se tratava de outro veículo.

Durante a entrevista com os abordados, ambos admitiram estar envolvidos no roubo do veículo e da carga de tecidos momentos antes, informando que iriam devolvê-la, pois a carga não era de interesse. O veículo foi localizado posteriormente e devolvido à vítima, que reconheceu os infratores como autores do roubo.