Polícia Militar localiza desmanche de motocicletas em Diadema

Nesta terça-feira (13), equipe de policiais militares do Tático Comando do 24º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano durante o patrulhamento pela Estrada da Agua Santa, divisa de área com o 22º BPM/M em São Paulo avistou um indivíduo suspeito que ao perceber a presença policial chamou alguém pelo portão de uma casa motivando a abordagem, momento em que foi possível ver pela fresta da porta que dá acesso a garagem um indivíduo desmontando uma motocicleta que ao perceber a presença policial abriu a porta.

Indagado sobre a procedência da motocicleta, afirmou ser ilícita. Ao adentrar à garagem, foi possível constatar que se tratava de local usado para desmanche de motocicletas, onde o indiciado as comprava por preço de até 5% do valor real, desmontava, suprimia os sinais identificadores gravados nos motores e chassis e vendia as peças, fazendo dessa atividade sua fonte de renda.

No local foram localizadas diversas peças mecânicas, de carenagem e chicotes elétricos, um motor da marca Ducati com numeração suprimida, uma moto parcialmente desmontada com os números de chassi e motor íntegros constando roubo e ferramentas para desmanche. Quanto às peças e chicotes o indivíduo informou que já havia desmontado outras motocicletas cujos quadros haviam sido jogados em um matagal na rua Grumixabas, se dispondo a direcionar a equipe até o local, onde foram localizados e levados para o local dos fatos iniciais.

Diante dos fatos o indivíduo foi conduzido ao 98º Distrito Policial , onde o delegado de plantão registrou o Boletim de Ocorrência de Receptação/Adulteração de sinais identificadores de veículo e manteve o indivíduo preso à carceragem anexa ao Distrito Policial. Produtos ilícitos apreendidos.