Polícia Militar impede assalto a banco e liberta reféns na Grande São Paulo

A Polícia Militar impediu um assalto a banco nesta segunda-feira (23) em Vargem Grande Paulista, na Região Metropolitana de São Paulo. Três bandidos invadiram uma agência bancária e fizeram reféns. A ação criminosa terminou com todos os suspeitos presos.

Segundo a Polícia Militar, por volta das 10h o bando invadiu o prédio da agência bancária que fica no centro do município, de 50 mil habitantes. A PM foi acionada e as ruas do entorno foram cercadas. O helicóptero Águia sobrevoou a região em apoio às equipes.

Os suspeitos fizeram funcionários reféns no interior da agência. O Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) foi acionado para negociar a liberação das vítimas e a rendição dos criminosos.