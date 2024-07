Polícia Militar frustra fuga de criminosos e captura um foragido da justiça

Policiais militares do 27° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano receberam informações da Base da Companhia de Força Tática, de que uma vítima havia acabado de ser roubada, e seu veículo, uma caminhonete, havia sido levada por três indivíduos armados, que estavam em um outro veículo. Durante patrulhamento na Rua Constelação do Caranguejo, a equipe observou um veículo que se deslocava em sentido contrário e em seu interior estavam três homens com as mesmas características irradiadas.

Diante da suspeita, os policiais deram ordem de parada, que não foi obedecida, resultando em um breve acompanhamento. Durante o cerco técnico, os criminosos entraram na Avenida Nathalia Pereira da Silva, e a equipe conseguiu realizar a abordagem. Em busca veicular, foi encontrado debaixo do banco do passageiro um simulacro de arma de fogo, e também constatado que o emplacamento do veículo havia sido adulterado, e o chassi pesquisado era de um veículo que constava como produto de roubo na região de Osasco/SP.

Divulgação/Polícia Militar

Ainda dentro do carro foram localizados três aparelhos celulares e alguns pertences pessoais da vítima, incluindo boné, correntes, uma placa veicular e a chave da caminhonete. Questionado sobre a chave, um dos indivíduos confessou o roubo do veículo.

Pesquisas criminais revelaram que um deles era procurado pela Justiça pelos crimes de furto, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo e associação criminosa

A ocorrência foi apresentada no 101º Distrito Policial, na presença das vítimas, onde os infratores foram submetidos a um reconhecimento formal e identificados como os autores do roubo. Os criminosos permaneceram presos.