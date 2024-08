Polícia Militar fará exposição de viaturas históricas em São Bernardo

Em celebração ao aniversário de São Bernardo do Campo, comemorado em 20 de agosto, quatro viaturas históricas da Polícia Militar do Estado de São Paulo estarão em exposição no Shopping Metrópole.

De 16 a 19 de agosto, o público poderá conferir os veículos, que também estarão presentes no desfile em comemoração aos 471 anos da cidade. Os modelos que serão expostos são os Fuscas das décadas de 60, 70 e 80, assim como o Ipanema dos anos 90.

“Convidamos os moradores e visitantes da região do Grande ABC a anteciparem a celebração do aniversário de São Bernardo, conhecendo os modelos históricos das viaturas da Polícia Militar. O público poderá conferir como os veículos usados mudaram ao longo dos anos e tirar fotos com eles”, conta o Major Carvalho.