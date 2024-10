Polícia Militar encontra depósito de materiais para drogas em Diadema

Nesta quarta-feira (16), equipe de policiais militares da Força Tática do 24º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, após receber denúncia anônima sobre um local utilizado para o armazenamento de drogas pelo bairro Taboão em Diadema, prosseguiu imediatamente na averiguação.

No local existia diversas residências no mesmo quintal e após a chegada da equipe policial, um senhor se apresentou informando ser proprietário dos imóveis, franqueando a entrada dos policiais militares para a averiguação.

Foi realizada a varredura do local e na última residência do quintal, havia uma janela semi-aberta sendo possível visualizar uma grande quantidade de materiais para o fracionamento, embalagem e pesagem dos entorpecentes (facas, balanças de precisão, máquina para embalar drogas e galões de 20 litros). Foi realizada a vistoria nos cômodos do imóvel não sendo localizado nenhum indivíduo.

Diante dos fatos, os materiais e objetos foram encaminhados para o 3° Distrito Policial de Diadema, onde o delegado de plantão, após obter ciência dos fatos, registrou o Boletim de Ocorrência de Apreensão de Objetos.