Polícia Militar do RJ atinge recorde histórico com apreensão de 600 fuzis em 2024

Em um esforço contínuo para conter a violência armada no estado do Rio de Janeiro, a Polícia Militar registrou a apreensão de mais de 600 fuzis ao longo de 2024. Este número, alcançado na quarta-feira (4), representa um recorde em comparação aos anos anteriores, superando as 505 apreensões de 2019 e as 492 registradas em 2023.

Nesta quarta-feira, operações distintas resultaram na apreensão de quatro fuzis em Belford Roxo, especificamente no bairro Santa Tereza, durante uma ação do 39º Batalhão de Polícia Militar (BPM) destinada a combater o roubo de veículos. Adicionalmente, um confronto com criminosos em São João de Meriti culminou na recuperação de mais um fuzil pelo 21º BPM. Em Nova Iguaçu, no local conhecido como Buraco do Boi, agentes do 20º BPM também recolheram outra arma deste tipo.

A maior concentração das apreensões ocorreu em áreas marcadas por intensas disputas territoriais entre facções criminosas rivais, incluindo o Complexo do Chapadão, Vila Kennedy, Jacarepaguá e Campinho. Segundo dados da Subsecretaria de Inteligência (SSI) da Secretaria de Estado de Polícia Militar, somente em agosto deste ano foram confiscados 78 fuzis, o que equivale a uma média de dois por dia. Destaca-se que mais de 90% dessas armas têm origem internacional.

O patrulhamento realizado pelo 41º BPM (Irajá), que abrange comunidades como Complexo da Pedreira, Chapadão, Colégio e Acari, é responsável pela maior quantidade de apreensões, somando 99 fuzis. O Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) figura como a segunda unidade com maior número de armas confiscadas.

Marcelo de Menezes Nogueira, secretário de Estado de Polícia Militar, reafirmou o comprometimento da corporação em enfrentar os desafios impostos pelo crime organizado: “A Polícia Militar está determinada a continuar suas operações para remover essas armas de guerra das ruas e desmantelar as quadrilhas que ameaçam a segurança pública. As apreensões representam um passo significativo na busca pela tranquilidade dos cidadãos.”

A população é incentivada a colaborar com as autoridades através dos canais disponíveis para denúncias: o serviço telefônico 190 e o Disque-Denúncia pelo número (21) 2253-1177.