Polícia Militar divulga os resultados da Operação “Impacto Paz e Proteção” no extremo sul da capital paulista

O 27.º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano divulga o resultado da Operação Policial-Militar de Preservação da Ordem Pública, denominada “Impacto Paz e Proteção”, iniciada às 21:00 horas, de 24 de agosto de 2024, e finalizada às 03:00 horas, de 25 de agosto de 2024.

A ação realizada foi integrada por integrantes de várias forças de segurança, incluindo a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, o Comando de Policiamento de Trânsito, a Polícia Civil e a Guarda Civil Metropolitana, além de agentes fiscais da Subprefeitura da Capela do Socorro, do PSIU, da Secretaria da Fazenda Estadual e da Vigilância Sanitária Municipal, totalizando 64 integrantes do poder público.

O foco da operação foi a fiscalização de estabelecimentos comerciais, como adegas e tabacarias, que originam os atos coletivos (aglomeração de pessoas) de incivilidade pública, conhecidos como “pancadões”, bem como, a inibição de práticas delituosas conexas (perturbação do sossego, atos libidinosos, porte e tráfico de drogas etc.).

As Operações “Impacto Paz e Proteção”, realizadas principalmente nos finais de semana, são desencadeadas em locais com grande quantidade de chamadas da população, direcionados para o telefone “190” e para o aplicativo “190 SP”, a fim de que a Polícia Militar interceda para cessar a emissão excessiva de barulho e para coibir a prática de infrações penais na mesma localidade.

No último final de semana, foram realizadas intervenções em diversas regiões do extremo sul da cidade de São Paulo, especialmente, nos bairros Jardim Lucélia, Jardim Reimberg, Jardim Noronha e Parque Cocaia (Distritos de Cidade Dutra e Grajaú).

Foram vistoriados 10 (dez) estabelecimentos comerciais, com os seguintes resultados positivos:

Pessoas Abordadas: 75

Pessoas Conduzidas ao DP: 06

Motocicleta roubada recuperada: 01

Veículos fiscalizados: 28

Veículos Removidos: 16

AIT Confeccionados: 16

Frascos de lança-perfume apreendidos: 10

Máquinas de caça-níqueis apreendidas: 10

Mesas apreendidas na calçada: 43

Cadeiras apreendidas na calçada: 64

Tambores de 200 litros apreendidos na calçada: 13

Tambores pequenos apreendidos na calçada: 14

Cones apreendidos: 05

Carrinho com churrasqueira apreendido: 01

Letreiro de propaganda apreendido: 01

A atuação integrada da Polícia Militar, das outras forças de segurança e dos demais órgãos públicos possibilitou uma queda significativa nas ocorrências de “pancadões” na mesma noite e proporcionou tranquilidade e paz para a comunidade local.

Além desse importante resultado, as ações policiais, distribuídas de forma estratégica, também ocasionaram uma relevante redução dos crimes em toda a região.