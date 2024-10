Polícia Militar distribui quase 600 sargentos para unidades em todo o estado de SP

A Polícia Militar formou 592 sargentos nesta sexta-feira (17) em solenidade na Escola Superior de Sargentos (ESSgt), na zona leste de São Paulo. Os policiais, que tornam-se o primeiro nível de supervisão de tropa, concluíram o curso superior em Tecnólogo de Polícia Ostensiva e Preservação da Ordem Pública. Na turma formada hoje, 113 mulheres alcançaram a patente.

“Vocês, ao longo do período de formação, foram testados, tiveram atributos testados. Absorveram uma série de ferramentas, compartilharam experiências, e serão a garantia de que esse estado continuará próspero. Vocês estão prontos para cumprir a missão e garantir a segurança de 44 milhões de pessoas que vivem no território de São Paulo”, disse o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

Os militares vão completar as unidades operacionais territoriais da capital paulista, região metropolitana e do interior. A definição da distribuição foi realizada pela Polícia Militar após estudos técnicos. Os sargentos atuarão em unidades especializadas como Policiamento de Choque, Trânsito, Rodoviário, Corpo de Bombeiros e de apoio como Estado Maior da PM, além da Coordenadoria Operacional, Corregedoria e áreas de inteligência da corporação. A formação também possibilitou o remanejamento do efetivo de policiais que solicitaram movimentações anteriores.

“Esses homens e mulheres enfrentam o crime diariamente. A partir da formatura, esse combate vai se intensificar porque eu sei a qualidade de cada um dos senhores que estão nesse pátio perfilado. Tenham a certeza que faremos de tudo para cuidar de cada um de vocês”, destacou o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite.

Para a instituição e para a sociedade paulista, a formatura é o complemento de profissionais aptos a trabalhar em todas unidades da PM. Habilitados para início imediato na prestação do serviço de segurança pública, com informações e tecnologias disponíveis para a manutenção da ordem e paz social.

Durante a solenidade, houve a Outorga da Medalha Pedro Dias de Campos para a 1ª colocada do curso, a sargento Ana Carolina Vargas. A medalha homenageia os primeiros colocados dos cursos de formação e reconhece o esforço pessoal do militar. “É uma sensação indescritível”, disse a sargento.

Os 2º e 3º lugar também foram homenageados com certificados entregues pelas autoridades presentes.

O curso

O curso superior de Tecnólogo de Polícia Ostensiva e Preservação da Ordem Pública teve a duração de pouco mais de nove meses. Os alunos prestaram o concurso em outubro de 2023, com 7,2 mil inscritos.

Durante os meses do curso, foram aplicadas matérias divididas por áreas de ensino, como transmissão de conhecimentos cognitivos, aquisição de habilidades e mudança comportamental. Além de promover a habilidade técnica, humana e conceitual para o exercício das funções de primeiro nível de comando de tropa.

A turma de formandos leva o nome de do 2º sargento Wesley Carlos Turíbio, que morreu em maio deste ano. O policial vivia por meio de equipamentos de suporte à vida, desde que foi baleado em uma ocorrência de roubo a banco em julho de 2015. A família do sargento foi homenageada durante pelas autoridades.